Hund reddet etter mange timer på fjellhylle i Hovden

– Da er hunden hentet ned i løpet av natten av to privatpersoner. Eier av hunden er informert om dette, opplyser politiet i Agder.

Det var forbigående i området som varslet politiet da de tidlig tirsdag ettermiddag plutselig ikke kunne se hunden og eieren lenger. Da ble de bekymret, skriver Fædrelandsvennen.

Hunden sto fast på en fjellhylle på det 1.205 meter høye fjellet Lisle Storenut. Redningsaksjonen ble avsluttet sent tirsdag kveld, og politiet ba folk holde seg unna det farlige området.

I ferd med å gi opp

Idar Byremo, som selv er hundeeier og har hytte på Hovden, forteller til Agderposten at han og en kollega bestemte seg for å ta seg fram til fjellhylla i 23-tiden på kvelden for å forsøke å redde hunden. To timer senere var de framme.

– Vi tok med oss selesikring og diverse, og fikk festet oss til fjellet som stakk opp. Deretter firte jeg ned kompisen min, forteller Byremo til avisen.

– Det var rart, for det var akkurat som om du kunne høre at den var i ferd med å gi opp. Den lagde mindre og mindre lyd, og til slutt bare sto den der. Så dette var helt i siste liten, sier han.

Byremo forteller at de byttet på å bære hunden ned fra fjellet. Vel framme på Byremos hytte i 3-tiden fikk den forkomne hunden både hamburger, hundemat og vann.

Farlig

Før hunden ble reddet ned, ble det sagt at hunden kanskje kunne klare å komme seg ned fra fjellhyllen selv. Ifølge politiet var det også diskutert å avlive hunden.

Meldingen om hunden kom tirsdag klokken 13.30. Det ble raskt avklart at det var for farlig å ta seg fram til hunden både ovenfra og nedenfra.

Samme dag ble det opprettet en privat innsamlingsaksjon, en Spleis, for å finansiere helikopterredning av hunden. Onsdag morgen hadde det kommet inn nærmere 490.000 kroner.

Sent tirsdag kveld betegnet redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen til VG spleisen som en fin tanke, men han fastslo at en redningsaksjon rett og slett var for farlig.

