Eksperter spår høyere rente etter boligprishopp

Hittil i år har boligprisene steget med 5,8 prosent. Bare i mars økte prisene med 1,2 prosent, viser tall fra Eiendom Norge onsdag.

Det er uventet mye, særlig sett i lys av de mange rentehevingene i fjor, mener eksperter.

– Hadde vi bare sett på rentebanen, skulle boligprisene ha vært kraftig ned. Dette viser at det er andre krefter enn renten i sving. Vi har høy nominell inntektsvekst, befolkningsvekst og et stramt boligtilbud, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken til E24.

Mens Norges Banks prognose viser en styringsrente på 3,5 prosent når rentetoppen er nådd, tror Hov den vil ende høyere.

– I våre prognoser tror vi at renten går opp til 3,75 prosent til høsten. Det står vi for, sier han.

I mars ble styringsrenta hevet til 3 prosent.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror derimot ikke styringsrenta vil passere 3,5 prosent, men at det blir rentehevinger i både mai og juni.

– Men vi tar høyde for at bankuro kan bidra til å dempe utviklingen i landene rundt oss, og det kan jo dempe rentepresset her, sier hun.

