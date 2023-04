Politiet: Melding om at to er utsatt for vold i Oslo

Politiet har ikke kommet i kontakt med de to personene. Det var hotellet som ringte inn og opplyste at det var to personer som hadde forklart at de var utsatt for vold. De to bodde ikke på hotellet som varslet politiet.

Hva som har forårsaket voldshendelsen, er noe politiet nå jobber for å få klarhet i.

– Det vet vi ikke. Vi har ikke kommet i kontakt med de fornærmede, derfor har vi ikke fått deres forklaring, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

Han sier at politiet har kontroll på flere personer som de mistenker at sto bak volden. Politiet har fått videomateriale som viser deler av hendelsen.

– Vi har sikret spor og ID på de to anholdte og de blir dimittert fra stedet. Vi oppfordrer de fornærmede til å ta kontakt med politiet, skriver Oslo-politiet på Twitter.

