Påskeutfarten står for tur – slik unngår du den verste påsketrafikken

– Vi kan forvente mye påsketrafikk onsdag 5. april. Da er det lurt å reise hjemmefra grytidlig om morgenen eller sent på kvelden, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind i en pressemelding.

I løpet av påskeuka legger mange nordmenn ut på veien, enten for å dra på hytta eller besøke familien. Fremtind har analysert kjøredata fra nordmenns bilkjøring i påsken 2020 og 2021. Ifølge statistikken er det smart å unngå å reise onsdag morgen. I hvert fall om en vil unngå kø.

– På onsdag er det mye trafikk allerede fra klokken 9, men det roer seg betraktelig etter klokka 15, sier Hofstad-Nielsen.

Minst trafikk på langfredag

Kommersiell direktør Svein Skovly i bompengeselskapet Fremtind Service, som utsteder autopass, bekrefter funnene til Fremtind.

– Fredagen før påske og onsdag er påskeferiedagene hvor norske bilister passerer bomstasjoner klart flest ganger. Langfredag og påskeaften er dagene med minst trafikk. De dagene er det under halvparten så mange bompasseringer som fredag før påske, sier Skovly.

Ladeappen for elbil, Elton, har samtidig delt sine data fra fjorårets påsketrafikk. Dersom du kjører elbil, er det noen tidspunkter man bør unngå dersom en vil slippe ladekø.

Onsdag før skjærtorsdag er presset på de mest brukte lynladerne over dobbelt så høyt som på en gjennomsnittsdag uken før, opplyser leder i Elton, Jørgen Elton Nilsen, i en pressemelding.

Bør revurdere taktikken

– Mange prøver å slippe unna den verste trafikken ved å kjøre på tirsdagen, men i fjor var det 80 prosent høyere trafikk på de mest brukte hurtigladerne denne tirsdagen sammenlignet med en vanlig dag, sier Nilsen.

Om du er blant de som avslutter arbeidsdagen til lunsj tirsdag for å slippe unna trafikken onsdagen før helligdagene, bør du revurdere taktikken, ifølge Nilsen.

– Allerede klokken ti har ladetrafikken tatt seg betydelig opp, og man vil kunne oppleve kø på de mest populære ladestasjonene. Mellom klokken fire og seks topper det seg. Jeg har samtidig full forståelse for at folk med yngre barn vil komme av gårde før det blir for sent, men du kan spare noen timer i bilen ved en sen avreise. Alternativet er å kjøre tidlig skjærtorsdag, opplyser han.