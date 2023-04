Nkom varsler Easee-rapport i mai

Det har oppstått usikkerhet rundt ladeboksene etter at det svenske Elsäkerhetsverket nedla salgsforbud.

– Nkom har startet gjennomgangen av dokumentasjonen som foreligger fra Elsäkerhetsverket, skriver Nkom.

John-Eivind Velure, som er avdelingsdirektør i Nkom, forteller videre:

– Vi har i samme forbindelse også bedt om eventuell annen dokumentasjon som er relevant for saken fra Easee. Det er omfattende saksdokumenter, og det vil ta noe tid å gå gjennom alt, men vi håper å kunne ha gjort oss opp en vurdering i løpet av mai.

Nkom understreker at det imidlertid kan ta noe lengre tid avhengig av hva som avdekkes i gjennomgangen av saken.

– Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet, sier Velure.

Tester flere bokser

Nkom skal også teste fem-seks andre ladebokser i Norge.

– På grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene, sier Velure.

Det svenske Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud mot to av Easees elbilladere i Sverige i mars.

I utgangspunktet vil et salgsforbud i ett EØS-land bety det samme for alle andre EØS-land, inkludert Norge. Nkom, som er den norske tilsynsmyndigheten, har imidlertid varslet videre undersøkelser før de konkluderer.

– Vi er ikke kjent med tilfeller som tilsier at laderen utgjør en fare ved bruk, og vi har ikke grunnlag for å fraråde folk å bruke laderne, opplyser Nkom.

Easee har anket

Det Sandnes-baserte selskapet Easee har anket avgjørelsen i Sverige. De mener ladeboksene er trygge og håper å vinne fram med sin anke.

– Løsningen vi har gått for, er bevisst fra vår side, men vi har undervurdert dokumenteringen når man går utenfor standardene i regelverket, sier PR-sjef Kenneth Bjerga i Norden til Rogalands Avis tirsdag.

Selskapet måtte nylig permittere 138 ansatte.

– Det paradoksale er at vi har vunnet «best i test»-kåringer åtte-ni ganger i Sverige, blant annet i M3 og Aftonbladet. To ganger mens det sto på som mest, etter at saken kom opp, sier Bjerga til avisen.