Huitfeldt om Finlands Nato-inntreden: En veldig spesiell dag

Huitfeldt deltok tirsdag på Natos utenriksministermøte i Brussel. Hun tok seg også tid til å kikke på den nye flaggstanga som er reist mellom flaggene til Estland og Frankrike, der det finske flagges skal heises tirsdag ettermiddag.

– Det er en veldig spesiell dag, som føles veldig historisk. Stemningen er spent, sier Huitfeldt til NTB.

Finlands inntreden i Nato skjer på 74-årsdagen til alliansen. Også Nato-sjef Jens Stoltenberg kalte dagen historisk da han møtte pressen tidligere på dagen.

Styrket forsvar i nord

Huitfeldt er klar på at forsvarssamarbeidet i nord blir sterkere med Finland som Nato-medlem.

– Dette betyr bedre kollektiv sikkerhet og at Norges sikkerhet vil bli bedre. Finlands styrker kan nå settes under Natos kommando. Dermed vil vi kunne komme hverandre til unnsetning raskere. Det er i nord vi ser at vi har sikkerhetsutfordringer, sier hun.

– Dessuten har finnene ofte samme forståelse som oss. Vi utfyller hverandre, føyer hun til.

Finland og Sverige ba om medlemskap i Nato etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. På Nato-toppmøtet i Madrid i juni ble søknadene akseptert og har siden i tur og orden blitt ratifisert av medlemslandenes nasjonalforsamlinger.

Støtter Sverige

Ungarn og Tyrkia har imidlertid trenert prosessen, og først i midten av mars sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han var rede til å slippe inn Finland.

For Sverige er derimot døra til Nato fortsatt stengt av Tyrkia, som har stilt krav om at Sverige må utlevere en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

– Kan Norge gjøre noe for å påvirke Tyrkia til å godkjenne svenskenes Nato-søknad?

– Vi gjør det vi kan for å støtte Sverige i denne situasjonen. De oppfyller alle kriterier for Nato-medlemskap, noe jeg også vil understreke på møtet her, der også Tyrkia deltar, sier Huitfeldt.

Russland viser muskler

Finlands inntreden i Nato har ført til at Russland har styrket sitt militære nærvær i nordvest. Men det er liten grunn til uro, beroliget forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mandag.

– Dette er ikke overraskende signaler fra Russland. Men det er ingen grunn til at de skal føle seg truet av finsk medlemskap. Nato er en defensiv forsvarsallianse, og det vet Russland godt, sa han til NTB.

Heller ikke Huitfeldt er særlig bekymret.

– Sånne uttalelser er vi ganske vant til fra russisk side, sier hun.

Globale utfordringer

Onsdag skal Nato diskutere et bredt Spekter av globale sikkerhetsutfordringer, blant annet i Midtøsten og Asia, opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg tirsdag.

– Hvilke saker er viktigst for Norge?

– Det viktigste nå er å stille opp for Ukraina. Men det finnes også andre trusler, som IS i Afghanistan. Vi ser også at terroren øker i Sahel-regionen i Nord-Afrika. Dette er også viktig for europeisk sikkerhet, sier Huitfeldt.

Også Japan, Australia, New Zealand og Sør-Korea er invitert til onsdagens møte.

– Alle disse landene er viktige, særlig når det gjelder forholdet til Kina, sier Huitfeldt.

– Historisk dag for nordisk og europeisk sikkerhet

Dette er en historisk dag for nordisk og europeisk sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om Finlands inntreden i Nato.

– Med det finske medlemskapet styrkes ikke bare sikkerheten til Finland, men også til Norden og hele Nato, sier Støre i en pressemelding.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ser fram til et tettere samarbeid med Finland.

– Finland har et sterkt forsvar som vil gi vesentlige bidrag til alliansen. Dette betyr at vi kan samarbeide tettere og utnytte de militære kapasitetene vi har i Norden og Nato bedre, sier han.

Han mener det er et betydelig potensial for operativt samarbeid mellom de nordiske landene.

– Vi ser fram til også å ønske Sverige velkommen som medlem av Nato-familien så snart som mulig. Finsk og svensk medlemskap i Nato vil styrke norsk og alliert sikkerhet, sier Gram.

