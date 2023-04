Bhatti har ny advokat: – Ambassaden har hatt kontakt med ham

Elden tar over som forsvarer for Bhatti etter Svein Holden, melder Nettavisen. Elden var tidligere forsvarer for Zaniar Matapour, som er terrorsiktet etter masseskytingen i Oslo i fjor. Nå er Marius Dietrichson Matapours forsvarer.

Det åpnet for at Elden igjen kunne representere Bhatti slik han har gjort tidligere.

– Jeg kan bekrefte at jeg i forrige uke ble oppnevnt som forsvarer for ham av Oslo tingrett, og at saken er i arbeid. Den norske ambassaden i Islamabad har kontakt med Bhatti. Mer enn det kan jeg ikke si nå, skriver Elden i en SMS til NTB.

Bhatti er medsiktet i terrorsaken etter masseskytingen. To mennesker ble drept og mange skadd.

