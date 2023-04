Røde Kors Hjelpekorps: 30 oppdrag så langt i påsken

– Jeg snakket akkurat med sjefen vår fra hjelpekorpset, og han sa at de har hatt 30 oppdrag til nå, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors til NTB.

Hun opplyser at de har rundt 1.000 oppdrag i året.

– Det er mye folk i fjellet. Det er fantastiske forhold. Så det gjelder å klare å kombinere dette med trygg ferdsel, sier Bergh.

Hun minner om at ikke alle er på fjellet heller i påsken. Men oppfordrer alle til å komme seg ut.

– Det er mange som ikke har hytte på fjellet, som ikke drar på fjellet og som ikke går på ski. Her er det bare å oppfordre alle til å komme ut i påsken. Det er flott natur over hele landet, sier hun.

Bergh sier at beredskapen blant hjelpekorpsene er høy gjennom hele påsken.

– Og så håper vi på en rolig påske over hele landet. Vi håper at folk går ut, men at de gjør det på trygge steder og steder hvor de er kjent. Vi håper ikke at folk blir redde og blir sittende inne og ikke tør å gå ut.

