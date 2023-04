Eksiljournalist i Norge sier Russland stempler ham som «utenlandsk agent»

Tsjentemirov flyktet til Norge i fjor høst fordi han fryktet at sikkerhetspolitiet FSB hadde fått ham på radaren. Flukten til Norge ble fremskyndet av mobiliseringsordren i Russland.

Nå er han stemplet som «utenlandsk agent» i hjemlandet, melder arbeidsgiveren The Barents Observer. Det er et stempel personer og organisasjoner som mottar støtte fra utlandet, får. Det vanskeliggjør alt arbeid i Russland.

– Det kom uten forvarsel. Jeg vet ikke nøyaktig hva grunnlaget deres er for å inkludere meg, sier Tsjentemirov .

NTB møtte Tsjentemirov i Kirkenes i fjor høst. Han forklarte da at han oppdaget en kritisk artikkel om seg selv på nettet, noe som gjorde at han fryktet for sikkerheten. I all hast dro han til Norge via Finland. Journalisten sa at han ville fortsette sitt arbeid i Norge for at de som var igjen i Russland, ikke skal føle seg alene.

På spørsmål om han fryktet for sin sikkerhet når han jobber videre fra Norge, sa han:

– Jeg håper de har større problemer enn oss. Men jeg er lei av å være redd, som jeg var i Russland. Jeg vil ikke det mer. Jeg hatet det.

