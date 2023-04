Statsråder ved skredområdet i Troms: – Helt forferdelig

– Det er store krefter. Det er veldig spesielt å se. Det ligger jo vrakrester her, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) ble justisministeren søndag tatt med i båt for å se nærmere på skredområdene i Troms.

De kom tett på Reinøya, hvor to personer i 60-årene omkom fredag da et gårdsbruk ble skylt på havet av snømassene.

Fra båten kunne statsrådene vrakrester og utstyr, blant annet en bil, ligge i fjæra.

– Folk er sjanseløse mot disse kreftene. Menneskene blir veldig små i møtet med naturen, sier Mehl.

Fiskeriministeren beskriver det som helt forferdelig å se hva som har skjedd.

– Man ser jo her i fjæra at i tillegg til folk og fe, så er det et helt livsverk som er kostet på havet, sier Skjæran.

