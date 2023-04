Senterpartiet avviser lakseforslag fra Høyre

– Det er jo et flertall på Stortinget som ønsker den norske modellen for grunnrenteskatt, det er det ingen tvil om. Men det er utfordrende å samle et bredere flertall, sier Geir Pollestad (Sp) til E24.

Han er saksordfører for behandlingen av lakseskatten på Stortinget.

Regjeringen håpet på et bredt forlik, slik at endringene kunne stå seg over tid. Det har Høyre avslått, med ønske om å vurdere andre modeller, og vist til løsningen Færøyene har valgt.

Den færøyske modellen går ut på at oppdretterne betaler en avgift for mengden fisk. Oppdrettere på Færøyene er ikke fornøyd med denne løsningen.

– Dette bryter helt grunnleggende med den norske skattemodellen, som går ut på at det kun er overskuddet som beskattes. På Færøyene betales avgiften helt løsrevet fra hvor stort overskudd de faktisk har, sier Pollestad.

