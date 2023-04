Meteorolog: Kan bli en solfylt påskehelg på Østlandet

– Den nordligste delen av landet kommer dårligst ut når det gjelder påskedagene. Værvinnerne blir de som holder seg østafjells – her er det lite sannsynlighet for nedbør og størst sjanse for sol. De andre får litt av hvert, sier meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til Dagbladet.

Utover i uka vil temperaturene stige i store deler av Sør-Norge, og gradestokken kan komme til å vise tosifrede makstemperaturer.

– For neste helg ser det ut til at høytrykket i sør forsterkes, det blir lettere skydekke og høyere temperaturer. Det ser også ut til at det blir en del sol og tilførsel av luftmasser fra sør, noe som gjør at vi kanskje vil nærme oss 12–13 varmegrader, sier Haga.

Lenger nord vil været preges av gråvær, og skjærtorsdag og langfredag kan by på ruskevær enkelte steder.

– Det er litt bedre utsikter for Nordland, men i Troms og Finnmark er det mulig at gråværet fortsetter gjennom siste del av påsken, sier meteorologen.

