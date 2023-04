Mehl om skredene: – En fryktelig trist inngang på påsken

– Det er en fryktelig trist inngang på påsken. Vi vet jo at Norge er et flott land som mange har lyst til å oppleve til fjells i påsken, men at det kommer med en risiko. Men at vi allerede fredagen før påskeuken har startet, har mistet fire liv, det er veldig trist, sier Mehl.

Fredag omkom fire personer i tre ulike skredulykker i Troms. To av dem bodde på et gårdsbruk på Reinøya som ble skylt på sjøen.

– To av dem som omkom var hjemme da det skjedde. Det gjør ekstra sterkt inntrykk, sier Mehl.

