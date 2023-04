Lyngen-ordfører er bekymret: Mange turister på vei opp i fjellet

– Status er at jeg får rapporter fra Lyngen om at det er en meget stor mengde turister som beveger seg opp i fjellet nå, og til dels i skredutsatte områder, sier ordføreren til NTB.

Han sier at været er fantastisk.

– Det er som å gå inn i et maleri. Da øker risikoen for at noen tar litt unødvendige sjanser, sier han.

I løpet av helgen har fire personer omkommet i flere skredulykker i området. Foreløpig er det ikke aktuelt med ferdselsforbud, ifølge ordføreren.

– Vi har diskutert ferdselsforbud veldig nøye, men det kommer ikke til å bli aktuelt. Fordi straks du lager forbud en plass, og så skjer ulykken en annen plass, så er vi ute å kjøre, sier ordføreren.

Han ønsker en nasjonal varslingstjeneste for skred, og vil ta dette opp med de tre statsrådene som søndag kommer på besøk for å bli orientert om skredulykkene.

– Det er en lavthengende frukt, egentlig, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NRK at han vil gjennomgå de nasjonale varslingsrutinene.

