Høyre og Sp åpner for bredt forlik om grunnrenteskatt på vindkraft

– Høyre vil ha et bredt forlik om grunnrenteskatten på vindkraft. Det er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for investeringer i vindkraft og andre kraftformer og i industrien fremover, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) til E24.

Denne uken gjorde regjeringen flere endringer i grunnrenteskatten på havbruk. Vindbransjen håper nå at regjeringen også vil lytte til deres innspill.

– Nå må regjeringen vise at de har den samme forståelsen for hvor ille skatteforslaget på vindkraft slår ut, som setter ellers lønnsomme aktører som produserer ren energi i fare for å gå konkurs, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Senterpartiets Geir Pollestad mener det er en fordel om disse skattene ligger fast over tid. Derfor ønsker han bredest mulig politisk enighet.

– Vi legger ikke fram en skatt med den hensikt at bedriftene skal gå konkurs, og vi vil gå grundig inn i dette, sier han.

Han ønsker å lytte til bransjens ønske om å skatte ut fra de inntektene de faktisk har.

– Jeg forstår at vindbransjen er stresset og usikker på dette, men nå er prosessen slik at vi sender et forslag på høring, så får vi innspill og deretter legger vi fram en proposisjon for Stortinget

Regjeringspartiet Ap og støttepartiet SV er på sin side noe mer reserverte i sitt syn på vindkraftskatten.

