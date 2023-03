Politiattest foreslås for yrkesgrupper som er alene med barn

Forslaget gjelder yrkesgrupper som i en del tilfeller har samtaler med barnet alene, og det kan oppstå en tillits- eller ansvarsforhold overfor barnet. Det er ikke anledning til å kreve politiattest for disse gruppene i dag.

Forslaget gjelder:

ansatte ved Barneombudet og familievernkontorene som skal utføre oppgaver som forutsetter et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige

sakkyndige som blir oppnevnt av det offentlige i saker etter barnevernslov og barnelov

representant for barnet som blir oppnevnt i saker etter barnelov

eksterne meglere etter barnelov og ekteskapslov

– Yrkesgruppene har til felles at de gjerne er i kontakt med barn og unge i en spesielt sårbar situasjon, for eksempel i anledning av samlivsbrudd mellom foreldrene eller andre vanskelige saker. Det er derfor ekstra viktig at vi gjør det vi kan for å forsikre oss om at disse voksne ikke har en bakgrunn som gir grunn til å tro at de kan utsette barn for vald eller overgrep, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

