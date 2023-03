Per Orderud påklager Spesialenhetens henleggelse av anmeldelse, opplyser Tore Sandberg

Orderud anmeldte tidligere førstebetjent Tore Per Bakken for fabrikkering av bevis i forbindelse med at Orderud ble dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Bakken har nektet for å ha fabrikkert bevis.

– Saken henlegges, da det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skriver Spesialenhetens sjef Terje Nybøe i vedtaket ifølge Dagbladet.

Umiddelbart påklaget

Den henleggelsen ble umiddelbart påklaget av Orderud.

– Han er oppgitt, men ikke veldig overrasket. Han har jo ikke opplevd at hans synspunkter blir hensyntatt, sier Orderuds privatetterforsker Tore Sandberg til NTB.

Sandberg sier at han nå jobber med å skrive en grundig begrunnelse for klagen i samarbeid med advokat Arvid Sjødin.

NTB har vært i kontakt med Orderud, som henviser til Sandberg for kommentar.

Trestykke

I vedtaket står det også at Spesialenheten mener det ikke er holdepunkter i saken som sannsynliggjør at Bakken har avgitt en bevisst uriktig forklaring for retten eller fabrikkert bevis.

Anmeldelsen dreier seg om et bevis som ble ført for lagmannsretten. Et trestykke ble lagt fram som bevis i retten, og ifølge politiet ble det funnet et prosjektil der som samsvarte med ett av våpnene som ble brukt i drapene.

Orderud har i flere år jobbet for å få saken sin gjenopptatt. Han ble dømt for å ha drept foreldrene Kristian og Marie Orderud og søsteren Anne Orderud Paust. Orderuds daværende kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og nå avdøde Lars Grønnerød ble også dømt for drapene.

