Nye forsvarsinvesteringer på 17 milliarder kroner

– Vi må ha et sterkt og moderne forsvar som kan forebygge krig og forsvare Norge. Regjeringen foreslår derfor å starte opp fire nye prosjekter for om lag 17 milliarder kroner og endre pågående prosjekter for om lag 6,3 milliarder kroner for å styrke Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han foreslår følgende satsinger:

Regjeringen varslet i januar 2023 at det skal bestilles artilleriammunisjon fra den norske bedriften Nammo for inntil 2,6 milliarder kroner. Beløpet økes nå til 4,2 milliarder kroner.

Regjeringen varslet tidligere i mars at amerikanske Seahawk blir ny, maritim helikopterkapasitet. De første helikoptrene skal være på plass fra 2025.

Ørland flystasjon er Forsvarets hovedbase for kampfly. I forslaget ligger et nytt administrasjons­bygg med kontor og undervisningsrom og to haller for lagring av utstyr. Regjeringen vil også øke kostnadsrammene for å utbedre hovedrullebanen og arbeidet med å sikre området rundt flystasjonen.

Regjeringen foreslår også å kjøpe flere av bro-, ingeniør- og bergepanservogner til Hæren. Dette fordi Hæren skal vokse.

