Forslag om endring i privatskoleloven: Lokalpolitikere kan lettere si nei til nye skoler

De siste ti årene er det i snitt lagt ned tre offentlige skoler, og opprettet én privatskole, hver måned. Regjeringen vil snu utviklingen der stadig flere private skoler opprettes og styrke fellesskolen, heter det i en pressemelding.

– Det er lokalpolitikerne som kjenner sine skoler, sitt nærmiljø og sine elever best. Vi må legge større vekt på deres vurdering av hva som gir et best mulig skoletilbud for elevene i sin kommune eller sitt fylke, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

