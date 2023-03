Båndtvang fra lørdag – én av tre husker ikke når det er

Det går fram av «Den store kjæledyrundersøkelsen», som Kantar gjør på vegne av dyrebutikkjeden Musti.

– Å vite når det er båndtvang og følge det, er en del av ansvaret med å ha hund, sier Magda Nawrocka i dyrebutikkjeden Musti.

Kommuner kan selv innføre regler om hundehold, som blant annet ekstraordinær båndtvang som strekker seg utover de nasjonale datoene. Magda tror dette kan være noe av årsaken til hvorfor hundeeiere ikke husker den nasjonale datoen.

Dersom man ønsker at hunden skal få leke fritt, finnes det stadig flere hundeparker og inngjerdede områder som tilrettelegger for at hunden får stor frihet, også mellom 1. april og 20. august.

[ Dette er verdens vakreste hunderase, ifølge en fersk undersøkelse ]