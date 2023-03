Sparebankstiftelsen DNB brukte 1,4 milliarder kroner på allmennyttige formål i 2022

Stiftelsen har tre åpne søknadsrunder i løpet av året. Totalt fikk 2.417 prosjekter 1 milliard kroner i tildelinger.

I alt brukte stiftelsen 1,4 milliarder kroner på ulike allmennyttige formål. De brukte blant annet 132,7 millioner kroner på å kjøpe Lågøya i Oslofjorden. Øya gjøres nå tilgjengelig for allmennheten.

– Da Lågøya i Oslofjorden kom for salg i fjor, var det avgjørende at vi kunne ta en rask avgjørelse om å kjøpe øya. Nå vil den være tilgjengelig for alle i generasjoner fremover, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

[ Kamzy Gunaratnam trakk seg som nestleder i Oslo Ap foran et forvirra årsmøte ]