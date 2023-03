Sp stemte mot eget landsmøtevedtak i Stortinget

Forslaget om å stanse Equinors planer om å elektrifisere Hammerfest LNG på Melkøya får dermed ikke flertall i Stortinget, skriver E24.

Både Rødt og Frps forslag ble stemt ned i komiteen, mot stemmene til Ap, Sp og Høyre.

Spørsmålet om elektrifisering av Melkøya med kraft fra land har skapt stor debatt både mellom partiene og innad i flere partier.

På Senterpartiets landsmøte gikk flertallet inn for å stoppe elektrifiseringen, men likevel sørget Sps representanter for at Rødt og Frps forslag om det samme falt.

Vil ta ting i riktig rekkefølge

– Nå sitter vi i regjering, og da tar vi ting i riktig rekkefølge. Nå ligger den der, og så får den sin behandling, men jeg vil oppfordre Equinor, som eier og drifter av Melkøya, til å gå en runde med å se på alternative løsninger, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp).

Frp reagerer kraftig og mener Sp overkjører sitt eget landsmøte.

– Partiledelsen i Senterpartiet bør beklage til bedrifter og strømkunder i nord. Det er de som først og fremst må ta konsekvensene av at Senterpartiet overkjører sitt eget landsmøte og stemmer ned et konkret forslag fra Frp om å stanse elektrifisering av Melkøya, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp til NTB.

– Absurd politikk

Halleland har forståelse for at regjeringen bruker tid på å vurdere saken, men mener Senterpartiet viser at de ikke har noen intensjoner om å stanse elektrifiseringsprosjektet.

– Det er absurd at regjeringspartiene legger til rette for en politikk som sløser vekk verdifull vannkraft i strømpriskrisen Norge nå befinner seg i, sier han.

Også energipolitisk talsperson Sofie Marhaug i Rødt er provosert over resultatet.

– Det er provoserende at et politisk flertall lar elektrifiseringen av Melkøya gå sin gang. Alt olje- og energiministeren og statsministeren sier, tyder på at de vil tappe strømnettet i nord og sende kraftoverskuddet til Melkøya. Nå gir Ap, Sp og Høyre regjeringen fritt leide til å stoppe annen næringsutvikling i nord. Uten at alternativer er utredet skikkelig, sier hun til NTB.

Equinors anlegg på Melkøya skal kutte sine klimagassutslipp og derfor ønsker Equinor å elektrifisere anlegget. Søknaden om å få koble seg på strøm fra land ligger til behandling hos Olje- og energidepartementet.

