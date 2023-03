Røykeforbudet kan strammes kraftig inn

Det vil fremgå av den nye Folkehelsemeldingen, som helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) legger fram fredag.

– Nå knepper vi til et hakk for å unngå at nye generasjoner begynner med tobakksprodukter og blir nikotinavhengig, sier Kjerkol til VG.

Målet er en tobakksfri generasjon for dem som er født i 2010 og senere.

– Dette er de største tobakksgrepene siden røykeloven ble innført. Det sender er helt tydelig signal om at røyking er svært helseskadelig og uønsket i Norge, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL, tidligere Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, i en kommentar til NTB.

Regjeringen kommer i meldingen til å vise at de vil verne fremtidige generasjoner mot all passiv røyking.

Tiltakene gjelder røykeforbud i privatbiler med barn, lekeplasser, idrettsområder, holdeplasser og fellesarealer i leilighetskomplekser.

I tillegg ønsker regjeringen et forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter, standardisert innpakning og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter og innføring av et nasjonalt program for røykeslutt med gratis legemidler og veiledning.

Forslagene om utvidelse av røykeforbudene var på høring i 2021. Regjeringen må nå søke støtte på Stortinget for å oppnå flertall for forslaget sitt.

