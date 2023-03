LO mener kortere åpningstider vil presse ned matvareprisene

– Dersom butikkene hadde stengt tidligere, kunne matvareprisene vært lavere, sier leder Christopher Beckham i Handel og Kontor til P4.

Han foreslår at butikkene stenger klokken 21 i ukedagene og klokken 18 på lørdager, og ikke klokken 23 slik det er i dag. Det tror han vil føre til at næringen kan redusere sine utgifter og få et større overskudd, slik at de kan redusere prisene for kundene.

I tillegg mener Beckham at reduserte åpningstider vil gi butikkansatte bedre arbeidstider, flere heltidsstillinger og dermed bedre lønn.

– Fordi nå handler man jo på alle døgnets tider. Så dette vil faktisk være som et kinderegg med lavere priser, bedre arbeidsvilkår og mer tid til folk flest, sier han.

Norgesgruppen avviser forslaget.

– Vi kan ikke stenge butikken tidligere dersom konkurrenten har åpent, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud til radiokanalen.

[ Svak krone gir dyrere ferie − også i «billig-land» ]