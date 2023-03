Ap-lag sier nei til å elektrifisere sokkelen med kraft fra land

Av Bibiana Piene/NTB

I forkant av Ap-landsmøtet i mai har flere lokallag spilt inn forslag om å si nei til å elektrifisere olje- og gassfelt på sokkelen med kraft fra land.

– Norge mangler kraft for å stimulere til investeringer i grønne industriløsninger og for å fase ut fossil energibruk. Offshore elektrifisering med strøm fra land vil redusere kraftoverskuddet i Norge og øke strømprisene, heter det i et forslag fra Asker Arbeiderparti.

De peker på at offshoreselskapene allerede har midler og teknologi til å bygge havvind.

– Derfor må ikke selskapene få anledning til å koble seg til landstrøm, for da reduseres tempoet i industrialiseringen av havvind, framholder Asker Ap.

– Null miljøgevinst

Også Eidsvoll Arbeiderparti frykter økte strømpriser som følge av elektrifiseringen.

Lokallaget peker også på at den gassen som ikke blir brukt på plattformene, blir eksportert. Dermed flyttes bare utslippene fra Nordsjøen til EU-området, mener de.

– Miljøgevinsten er null! skriver laget i sin uttalelse.

Eidsvoll Ap mener også at elektrifiseringen vil bety at 10 prosent av Norges elproduksjon går til sokkelen.

– Et så stort ekstra forbruk vil automatisk medføre høyere strømpriser, skriver de.

Følger i Sp-spor

Også Arendal Arbeiderparti mener elektrifisering av sokkelen med kraft fra land vil være «uheldig», mens Vestland Ap tar til orde for at elektrifisering av sokkelen i størst mulig grad må skje med havvind eller annen fornybar energi produsert på sokkelen.

Ap-lagene følger dermed delvis i Senterpartiets spor, som på sitt landsmøte i midten av mars vedtok å si nei til å elektrifisere gassanlegget Melkøya utenfor Hammerfest med kraft fra land.

Fra sentralt hold i Ap er det imidlertid liten entusiasme å spore for forslagene.

– Både i gjeldende partiprogram og Hurdalsplattformen peker regjeringen på elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det skal sikres tilstrekkelig fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet, heter det i en kommentar fra sentralstyret.

De vektlegger også at elektrifisering er avgjørende for å få ned norske klimautslipp.

– Både dagens og tidligere stortingsflertall har tydelig oppfordret selskapene til å bruke kraft fra land i nye prosjekter og større ombygginger, heter det i tilsvaret.

