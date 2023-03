Terrorsiktet nordmann som sitter fengslet i Jemen, vil hjem til Norge

– Vi har vært i kontakt med Dale for noen dager siden. Han ønsker å komme hjem til Norge. Han er mistenkt for å være al-Qaidas norske bombemaker. Dette mener jeg er noe oppspinn. Jeg krever at UD samt andre myndigheter sammen med meg henter Dale hjem til Norge – da kan vi ta jussen her, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til NTB.

Ifølge advokaten har Dale krav på å komme hjem.

– Enhver norsk statsborger, herunder min klient har krav på konsulær bistand, sier Lundevall-Unger.

Pågrepet i 2022

Dale ble pågrepet i Jemen i mars 2022. Advokaten sier at Dale er fengslet under houthienes regime.

– De er nok villige til å forhandle om en utlevering, sier Lundevall-Unger.

I juli 2014 opplyste PST at de hadde siktet og etterlyst Anders Dale fordi han hadde sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida. 15. juli 2014 ble det kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.

