Staten sier nei til Flytogets redningsplan

– Det blir dessverre nå altfor tydelig for oss hva som har vært planen allerede fra oktober: Flytoget skulle vekk, sier konstituert administrerende direktør i Flytoget Nicolai Bryde til Aftenposten.

Framtida til det populære selskapet er uviss etter at direktoratet besluttet å tildele Vy hele togtilbudet på Østlandet.

21. mars sendte Flytoget et tilbud til direktoratet. Tilbudet var i praksis et kompromiss der de fikk fortsette som før. Med ett stort unntak, skriver avisen.

Selskapet foreslo å åpne dørene for alle passasjerer mellom Asker og Lillestrøm. Dette for å hjelpe til med pendlertrafikken på den allerede sprengte kapasiteten i Oslotunnelen. Forslaget mente Flytoget kunne spare staten for milliarder.

Jernbanedirektoratet lukket døren for forslaget, og var uenig i regnestykket til Flytoget. I en pressemelding mandag skriver de at de mener forslaget ikke vil bidra til å gjøre togtilbudet bedre.

Fredag skal Flytoget møte Samferdselsdepartementet for å snakke mer om tilbudet.

Jernbanedirektoratet avviser at de ønsker å legge ned Flytoget. I en epost til avisen skriver de at de hele veien har lagt til grunn at tilbringertjenesten til flyplassen skal integreres i det øvrige rutetilbudet fra 2028.

