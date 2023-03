Høyesterett behandler sak om tips til hotellansatte

I 2022 vant de hotellansatte saken i lagmannsretten. Arbeidsgiverne Oslo Plaza Hotel og Hotel Bristol anket saken til Høyesterett.

Spørsmålet som skal avgjøres, er om arbeidsgiver har rett til å trekke ansatte i tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dette inn som skattepliktig inntekt og å bruke tipset til å betale arbeidsgiveravgift, sier advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, som skal føre saken for Høyesterett.

Parat representerer sine medlemmer på Oslo Plaza, mens Fellesforbundet representerer medlemmene på Bristol.

Kambestad mener lagmannsrettens dom er riktig, og at de ansatte har krav på å beholde den tipset de mottar.

– Lagmannsretten har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning, og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Dette er en viktig prinsippsak der hotell- og restaurantarbeidere bør vinne fram, sier Kambestad.

Arbeidsgiverne er representert i Høyesterett av advokat Jan Fougner, med NHO Reiseliv som partshjelp.

– Trekk i tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrering er rettmessig. Trekkene er utført i henhold til lovgivers vilje, har rettslig forankring og ligger innenfor de ankende parters styringsrett, står i anken.

