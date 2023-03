Foreldre hevder film «kan lære elevene at hvite mennesker hater svarte mennesker»

I Florida har et foreldrepar klaget inn en barneskole fordi den viste Disney-filmen «Ruby Bridges» fra 1998 til elevene.

Foreldrene hevder nemlig at filmen «kan lære elevene at hvite mennesker hater svarte mennesker», melder Washington Post.

Filmen handler om den amerikanske borgerrettighetsaktivisten Ruby Nell Bridges Hall. Hun var første afroamerikaner som utfordret segregeringen i USA og startet på den helhvite skolen William Frantz Elementary School i Louisiana i New Orleans 14. november 1960. Da var hun 6 år.

Det er altså filmen om henne som ble vist til skoleklassen i Florida og som ble for mye for foreldrene til en jente i klassen.

Ruby Bridges har tidligere påpekt viktigheten av at Disney lager en film om hvordan hun som førsteklassing ble et borgerrettighetsikon da hun måtte eskorteres gjennom en hvit mobb bare for å komme seg til og fra skolen.

– Jeg tror det er viktig å se på denne filmen for å se hva et 6 år gammelt barn måtte gjennomgå, hva en familie gikk gjennom bare for å kunne ha de samme privilegiene som alle andre, sa hun på 90-tallet.

Nå over 60 år etter hendelsene, klager altså et foreldrepar inn filmen om den lille jenta. Filmen ble vist under Black history month, noe den har blitt i årevis ved North Shore Elementary i St. Petersburg i Florida. Og uten protester.

Mengden klager og protester har skutt i været etter at Florida og en rekke andre stater har innført lover som gjør det enklere å klage på bøker og materiale i skolebibliotekene for å få dem fjernet.

