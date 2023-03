Stortinget vil styrke ordning for elever med særlige behov

Ordningen er en skreddersydd opplæring i bedrift. Den skal gjøre eleven best mulig kvalifisert for arbeidslivet ut fra hver enkelts forutsetninger og behov.

– Regjeringen må sørge for at det avklares og tydeliggjøres hvem som er riktig målgruppe for lærekandidatordningen, og hvem som kanskje har bedre utbytte av alternative ordninger, som praksisbrevordningen, heter det i vedtaket.

En av forslagsstillerne er Margret Hagerup fra Høyre. Hun understreker at alle elever må få et godt og likeverdig tilbud, uansett hvor de bor.

– Utfordringen i dag er at altfor mange elever med særskilte behov blir plassert på studiespesialiserende, fremfor yrkesfag. Til tross for at de både ønsker å ta yrkesfag, og at mange av yrkesfagene legger til rette for gode arbeidsplasser for dem som trenger en tilrettelagt arbeidsplass, sier hun til NTB.

En lærekandidat vil oppnå kompetanse i færre mål enn ordinære lærlinger. Det er mulig å endre status til lærling underveis hvis det er realistisk å oppnå full kompetanse.

