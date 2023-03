Prisveksten har spist opp alle lønnstillegg på åtte år

Fra 2015 til 2023 ser reallønnen ut til å øke med bare 0,4 prosent samlet sett. Prisveksten har tatt hele lønnsveksten, skriver E24.

«Med denne utviklingen vil reallønna nesten ikke ha økt siden 2015. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang tidsperiode.», skriver Statistisk sentralbyrå i sin økonomiske analyse.

Avisen har snakket med forsker Thomas von Brasch i SSB som peker på oljeprisen, pandemien og krigen i Ukraina som tre forhold som kan forklare lønnsutviklingen. I stor grad kommer alt dette til uttrykk i prisene på strøm og drivstoff.

SSBs anslag for lønnsveksten i år er 5 prosent.

– Anslaget er såpass høyt fordi lønnsomheten i industrien er god, ikke fordi arbeidstakerne skal hente inn tidligere års tap i reallønnen. Men med samme anslag for prisveksten, anslår vi veksten i reallønn til null i år, sier von Brasch til avisen.

