LO har levert sine krav og lønnsforhandlingene er i gang

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at man kun forhandler om lønn.

Mandag møttes partene og kravene ble overlevert. Det er ikke kjent hva LO krever, men LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa ved overleveringen at deres krav legger til grunn økt kjøpekraft, altså at lønnen øker mer enn prisene. Siden årets prisvekst er beregnet til 4,9 prosent, kan det bety et solid lønnskrav

LO skal også legge vekt på både lavlønn og likelønn, sa Hansen.

NHO-leder Ole Erik Almlid sa på sin side at det helt sikkert blir krevende.

– For oss er det slik at vi har bransjer som opplever ulik utvikling, som har ulike framtidsutsikter, og det må vi ta hensyn til, sa Almlid.

Forhandlingene starter mandag, og fristen går ut torsdag. Dersom partene blir enige, går avtalen videre til LOs representantskap, som så skal godkjenne den.

Blir det brudd, går saken til mekling hos Riksmekleren i midten av april. Blir det brudd også her, kan det bli storstreik.

