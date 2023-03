Trondheim Ap med forslag som vil hindre at Giskes vekst kommer andre til gode

«Bare de som både har medlemskap og bostedsadresse i samme kommune teller med i beregning av delegater til kommune, fylkesparti og landsmøte», lyder forslaget som skal diskuteres på Trøndelag Aps årsmøte i helgen.

Forslaget kommer i kjølvannet av en debatt om hvordan partiet skal forholde seg til at mange av medlemmene i Nidaros Sosialdemokratisk Forum er spredt rundt i hele landet, skriver Adresseavisen. Lokallaget ledes av tidligere Ap-nestleder Trond Giske.

Forslaget vil hindre at veksten i Nidaros Sosialdemokratisk Forum kommer andre byer og fylker til gode. Partilaget har mange medlemmer spredt rundt om i hele landet. Over 2.000 av medlemmene til Nidaros-laget er fra andre steder enn Trondheim. Med det nye forslaget vil ikke de som bor utenfor Trondheim gi uttelling noe sted, heller ikke der de bor.

Trond Giske har tidligere sagt at han vil kjempe for at medlemmene skal representeres inn i landsmøtet. Med Trondheim Aps nye forslag er det et par tusen Nidaros-medlemmer som ikke blir representert på noen måte.

– Vi vil at medlemmene skal få velge om de vil bli representert der de bor eller der de er medlem, men så langt går ikke Trondheim Ap, sier han til Adresseavisen lørdag ettermiddag.

Forslaget som ble presentert på årsmøtet, skiller seg fra det landsstyret i Ap nylig vedtok enstemmig. Det forslaget gikk ut på at medlemmene, også de som har meldt seg inn i Giskes lag, skal gi uttelling til de kommunene og fylkene der medlemmene bor.

