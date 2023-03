Lege på Ahus bøtelagt flere titusen kroner etter journalsnoking

Snokingen ble oppdaget for ett år siden, skriver Romerikes Blad.

– Legen har vedtatt forelegget. Utover det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på hva vedkommende har forklart i avhør, sier politiadvokat Kristin Aabelvik i Øst politidistrikt til avisen.

Hun understreker at journaler inneholder sensitive helseopplysninger som ikke bør komme på avveie, og at pasienter ikke skal behøve å være redde for at slike opplysninger kommer til andre enn dem som trenger det for å kunne gi helsebehandling. Ifølge Statsforvalteren skal det være snakk om minst 21 journaler.

Legen har tidligere beklaget snokingen overfor Statsforvalteren.

Sykehuset, som nå granskes på grunn av saken, ønsker ikke å kommentere hvorvidt saken får konsekvenser for legens arbeidsforhold. Legen har ikke kommentert utfallet av saken overfor avisen.

