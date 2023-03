Justisdepartementet vil endre straffer for unge kriminelle

Hun ble Stortingets spørretime utfordret til å komme med forslag til løsninger på ungdomskriminalitet i Kristiansand fra stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) som er en del av Agder-benken på Stortinget, skriver Fædrelandsvennen.

Mehl startet sitt svar med å bekrefte at det finnes en negativ utvikling når det kommer til kriminalitet gjennomført av personer under 18 år siden 2016.

Tall som ble lagt fram for formannskapet i Kristiansand 8. mars, viser at barn helt ned i 12-årsalderen begår vold og ran ukentlig.

På spørsmål fra Nilsen om hvordan ministeren vil løse disse problemene, svarte Mehl at det er et arbeid på gang i departementene og i regjeringen. Hun røpet at regjeringen jobber for at det skal være mulig å kunne møte ungdommene som begår kriminalitet raskere med en reaksjon.

– Vi har sendt på høring forslag til endringer i ungdomsstraffen og ungdomsoppfølging. Blant annet for at ungdommer skal få en følbar reaksjon så kort tid etter at lovbruddet er begått, sa justisministeren.

Mehl forklarte at det også kan komme lovendringer rundt oppholdspåbud, som politiet i dag kan pålegge barn under 15 år. Nå vurderes det å utvide reaksjonen til å omfatte unge mellom 15 og18 år.

