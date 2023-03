Regjeringen vil gi elever rett til videregående skole på ubestemt tid

– I dag er det slik at man har tre år på å fullføre, men i fremtiden er det slik at man kan fortsette på skolen til man er ferdig. Dersom man for eksempel stryker i et fag, kan man fortsette til man er ferdig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK.

Hun tror ikke at dette vil føre til at elever tar videregående skole over flere år for å få bedre karakterer.

– Jeg tror tvert imot at de vil gjennomføre og komme seg videre i arbeid eller utdanning. Dette er store og viktige utvidelser av elevenes rettigheter, som først og fremst skal gi de som trenger flere år til å fullføre, og det skal gi elevene mulighet til å ombestemme seg, sier hun.

Regjeringens nye opplæringslov innebærer også lovfestet oppfølging av fravær, lovfestet tilbud for elever med manglende språkkunnskaper, samt rett til å ta flere fagbrev.

Loven skal etter planen tre i kraft fra skolestart 2024.

