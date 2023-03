Politidirektoratet beklager at de ikke sjekket NNPF-medlemskap nøyere

Overfor Dagbladet bekrefter direktoratets kommunikasjonsdirektør, Hilde Ebeltoft-Skaugrud, at de nå har gjort undersøkelser om medlemskap i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) tilbake til 2009.

Tidligere har Politidirektoratet ikke gjort andre undersøkelser enn å spørre polititopper direkte om de har vært medlemmer. Nå tar direktoratet selvkritikk.

– Vi ser i ettertid at vi også kunne ha sjekket ut lønnstrekket som var mulig å gjøre for oss som arbeidsgiver tilbake til 2009. Det er beklagelig, og uheldig, at undersøkelsene i forkant av vedtaket ikke var gjort grundigere med tanke på de opplysningene som nå er kommet fram, sier kommunikasjonsdirektøren.

Tidligere i år kom et utvalg med en rapport om politiets rolleforståelse og samarbeidet med den private, ruspolitiske organisasjonen NNPF. Blant konklusjonene var at organisasjonen har fått for mye ansvar for å utdanne politifolk, og politifolk har ikke vært bevisste på rollen når de også jobber for organisasjonen.

Utvalgsleder Anne-Mette Magnussen uttalte at dette var alvorlig for tilliten til politiet.

– Det er enkelthendelser som er problematiske og alvorlige, men det vi opplever som det mest alvorlige, er den sammenblandingen som har skjedd over tid, sa hun til NTB.

