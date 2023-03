Mann dømt til 17 års fengsel for å ha drept kona i Oslo

Dommen ble satt av Oslo tingrett fredag, melder Aftenposten.

Spørsmålet om anke er ikke drøftet ennå, opplyser mannens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til NTB.

Mannen har hele veien erkjent de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

Knivstakk 30 ganger

Den dømte mannen møtte selv opp på politistasjonen kort tid etter drapet og fortalte om hva som hadde hendt.

Ifølge tiltalen knivstakk han konen sin 30 ganger på Manglerud i Oslo i fjor. Han nektet å forklare seg i retten, men i avhør 31. mars i fjor sa mannen at han handlet i nødverge.

Aktoratet mener det ikke var nødverge, blant annet fordi kvinnen ble stukket 30 ganger.

Avviser æresdrap

Politiet har etterforsket om det kunne være æresdrap. Ifølge aktor var paret fetter og kusine med pakistansk bakgrunn.

Mannens forsvarer avviser at det var et æresdrap og påpeker at også retten har trodd på hennes klients forklaring.

– Retten har lagt hans forklaring til grunn med hensyn til at det var et angrep, og at det verken var æresdrap eller planlagt, skiver Sigmond i en tekstmelding til NTB.

I politiavhør fortalte mannen at han ble først angrepet av kona, og at han stakk henne og ville komme seg bort derfra. Han fortalte videre at kona flere ganger hadde bedt om å skilles i månedene før drapet, men situasjonen roet seg ned hver gang.

Paret hadde tre mindreårige barn. Ingen av dem var hjemme da drapet skjedde.