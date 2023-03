LO mener lederlønnen i Equinor er hinsides

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor hadde en lønnsvekst fra 18,1 millioner kroner i 2021 til 19,6 millioner kroner i 2022. Høye olje- og gasspriser bidro til et rekordresultat for selskapet i fjor, med justert driftsresultat på 74,9 milliarder dollar. I 2021 var tilsvarende tall 33,7 milliarder dollar.

Lønnsveksten til toppsjefen i Statoil/Equinor har over ti år vært hele 41,4 prosent, skriver Klassekampen.

I LO er forberedelsene til årets mellomoppgjør som starter mandag i full gang. De slår fast at sjefslønnen i det statseide olje- og energiselskapet har passert nivået som kan kalles «moderat».

– 19–20 millioner er et hinsides lønnsnivå. Når noen har 20 millioner i lønn, vil en prosentvis få et økende gap. Her må lederne og styrene innta en moderasjonslinje, sier Are Tomasgard som sitter i LO-ledelsen.

Han viser til at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har sendt en tydelig beskjed om at han forventer moderasjon i selskap som staten eier.

Her må lederne lytte. Vi tar med oss alle tall til forhandlingsbordet, framholder LO-sekretæren.

– Alt dette vil arbeidsgiversiden møte. Dette er et angrep på den norske modellen og frontfagsmodellen, og går ut over tilliten.

