Bane Nors utbyggingsdirektør slutter i jobben

– Konklusjonen er at jeg mangler motivasjonen som kreves til å fortsette å lede og utvikle utbyggingsdivisjonen i Bane Nor videre, sier Undrum i en pressemelding.

Tidligere denne måneden sluttet Gorm Frimannslund som toppsjef i Bane Nor i det som beskrives som en krevende periode for selskapet.

Follobanen måtte stenge 19. desember i fjor, rundt én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Først 5. mars kunne strekningen åpnes igjen for normal trafikk.

[ Kommune utlyste jobb der man skulle «ta seg godt av de kvinnelige ansatte»: – En spøk ]