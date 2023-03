Aker BP-sjefen tjente 41,9 millioner kroner i fjor

Det langsiktige insentivprogrammet til Hersvik ga inntekter på nær 27 millioner kroner, ifølge E24. Insentivprogram går ut på at den ansatte har et reelt eierskap til bedriften, for eksempel ved å eie aksjer i selskapet.

Insentivprogrammet til Hersvik startet i 2019 og skulle vare til 2023, men ble avsluttet i fjor etter sammenslåing med Lundin. Programmet var knyttet til aksjekursen i Aker BP, og skulle gi en utbetaling på inntil 200 prosent av ledernes årslønn hvis aksjekursen steg med mer enn 30 prosent.

Taket var imidlertid på 30 millioner kroner, og styret besluttet i fjor at Hersvik skulle få 90 prosent av dette.

Bonusutbetalingen var på 5 millioner kroner og Herviks grunnlønn lå på 9,3 millioner kroner i fjor.

2022 var et godt år for Aker BP. Bare i fjerde kvartal tjente selskapet 2,2 milliarder dollar, tilsvarende 23 milliarder kroner, før skatt. Etter skatt var tallet 112 millioner dollar, eller 1,2 milliarder kroner.

[ Kommentar: Det er på tide å svare på mitt eget spørsmål: De gir faen ]

[ Kommentar: Jeg skal driste meg til å gi et lite råd til Støre og Ap ]