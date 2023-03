Regjeringen gir skoleelever lovfestet rett til å medvirke i skolebeslutninger

– Det er stort for meg å få lov til å legge fram en ny opplæringslov hvor vi foreslår å lovfeste for første gang at elevene skal ha rett til å medvirke i alle saker som angår deres hverdag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Forsalget til ny opplæringslov legges fram fredag. Gjennom elevdemokratiet skal elevene får medvirke i hele skolens virksomhet.

Det blir skoleeiernes og statsforvalternes ansvar å påse at skolene faktisk praktiserer elevmedvirkning og følger den nye lovfestingen.

