Politiet etterforsker voldshendelse i Bærum som drapsforsøk

Rundt klokken 23 onsdag fikk politiet melding om at en person var skadd med stikkskader i nærheten av Slependen togstasjon.

Da helsepersonell og politi rykket ut til stedet, fant de fornærmede bevisst, men alvorlig skadd.

– Saken etterforskes som drapsforsøk. Politiet hadde kort samtale på stedet i natt, han var ved bevissthet, og deretter ble han tatt med til sykehus, sier Anne Alræk Solem, leder for drapsseksjonen i politiet i Oslo, til NTB

– Det vi kan si om fornærmede, er at det er en mann i 40-årene med polsk statsborgerskap. Han er nå heldigvis utenfor livsfare, sier Solem

Det ble først opplyst at mannen bodde i Oslo, men politiet presiserte senere at mannen er bosatt i Bærum.

Åstedet

Politiet mener at åstedet er en leilighet på Slependen i Bærum. De har i hele natt jobbet med etterforskning av saken. Per nå er ingen siktet eller pågrepet for forholdet.

– Vi ber om at gjerningspersonen tar kontakt med politiet umiddelbart, sier Solem.

Hun ønsker ikke å kommentere om fornærmede eller eier av leiligheten er tidligere kjent for politiet

– Det er tidlig i etterforskningen, og å få rede på hvem som har relasjon til åstedet er en del av dette. Så er det viktig å få avhørt fornærmede igjen så vi får kartlagt all relevant informasjon han kan ha, og gjøre alle nødvendige etterforskningsskritt, så vi kan få pågrepet gjerningspersonen så fort som mulig.

Ber om tips

Det er i natt gjennomført flere vitneavhør i saken. Solem understreker at vitneopplysninger er svært viktig, og politiet ber vitner og andre som kan ha informasjon i saken, ta kontakt med politiet så fort som mulig.

Hun sier fornærmede ikke framstår som et tilfeldig offer.

– Opplysningene per nå tyder på at det skal ha vært en foranledning til hendelsen. Vi har informasjon som tyder på at dette er en isolert hendelse, uten sammenheng med andre alvorlige voldshendelser i Oslo.

– Vi arbeider nå bredt med tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning, sier Solem.

