Mann tiltalt for å sprayet brennende gass mot politiet

– Etter å ha barrikadert seg inne i garasjen på stedet og tent opp bål inne i garasjen slik at denne ble fylt av røyk, sprayet han brennbar gass mot dem (to politibetjenter) slik at denne antente, står det i den ferske tiltalen.

Mannen i 20-årene skal deretter ha sparket i skjoldet til den ene av politibetjentene som skulle pågripe ham, slik at betjenten fikk skjoldet i munnen og begynte å blø.

Hendelsen skjedde i Stathelle i Telemark 24. mars i fjor, og politiet rykket ut med flere patruljer etter å ha fått melding om saken.

– På et tidspunkt når vi gjorde forsøk på forhandle om å få ham ut, så har vedkommende tent på inne i garasjen, noe som gjorde at politiet måtte gå til en øyeblikkelig aksjon. I forbindelse med det er to tjenestepersoner utsatt for en del røyk, og er kjørt til sykehuset i Telemark med lettere skader. Gjerningsmannen er også kjørt til sykehuset, sa innsatsleder på stedet, Ståle Fuglaas, til Varden.

Garasjen tilhørte mannens ekskjæreste. Han er også tiltalt for blant annet for vold og seksualisert vold mot kvinnen mellom 2020 og 2022, og for en rekke brudd på besøksforbud mot henne.

Saken mot mannen går i Telemark tingrett i Skien fra 17. til 21. april.