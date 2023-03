Måling: Høyre dobbelt så store som Ap i Trondheim

Ap får en oppslutning på 16,6 prosent, altså nesten nøyaktig halvparten av Høyres oppslutning.

Målingen er utført av Norstat på oppdrag fra NRK og Adresseavisen.

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Kent Raunum, har som mål å vippe Ap av pinnen etter rundt 20 år i ordførersetet. Han er henrykt over målingen.

– Nei, nå ble jeg nesten litt ydmyk og rørt. Det gir jo en fantastisk motivasjon, sier han til NRK og understreker at det riktignok er en måling og ikke et valgresultat.

– Vi synes jo det er altfor dårlig, og vi skal jo opp på meningsmålingene. Eller enda viktigere, at vi skal gjøre det enda bedre i valget, sier Aps ordførerkandidat, Emil Raaen.

Senterpartiet får en oppslutning på fattige 1,3 prosent. SV er like bak Ap, med en oppslutning på 14,6 prosent, mens Rødt får en oppslutning på 10,8 prosent. MDG får en oppslutning på 8,9 prosent, mens Frp går noe tilbake og ligger på kun 3,8 prosent. Det er fremdeles rødgrønt flertall i Trondheim.

– Dersom Høyre fortsetter fremgangen og Ap fortsetter tilbakegangen fram mot valget, er det duket for Høyre-ordfører. Dersom meningsmålingen blir valgresultatet, blir det en hestehandel med alle de andre partiene for å få til flertall. Og mange holder døren åpen. Her er ingenting avgjort, sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

