Høyre-profiler vil stramme inn på unges mobilbruk

I forbindelse med Høyres landsmøte i helgen foreslår de mobilforbud i hele skoletiden på grunnskolen, mobilforbud i undervisningstiden på videregående, høyere aldersgrense på sosiale medier, og aldersverifisering for å bruke sosiale medier.

– Foreldre kjenner på avmakt over at skjermtiden øker. Stadig yngre barn bruker sosiale medier, og de eksponeres for innhold som overhodet ikke er laget for barn, sier Astrup til Aftenposten.

Han har ikke tro på at barn kan regulere bruken selv.

– Det er en veldig klar sammenheng mellom bruk av sosiale medier og psykiske lidelser blant unge, særlig blant jenter, sier Astrup.

Tybring-Gjedde viser til at norske 15-åringer i dag leser mindre og er blitt dårligere til å lese lengre tekster.

– Jeg er redd for at det kan forsterke de sosiale forskjellene kraftig, sier hun.

Men Unge Høyre vender tommelen ned.

– I tillegg til at en statlig aldersgrense på sosiale medier vil være umulig å håndheve, er det en dramatisk innskrenking av friheten norske ungdommer har til å kommunisere med hverandre, sier sentralstyremedlem Nicolai Østeby.