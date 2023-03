Støre: Kontrollkomiteens Ukraina-kritikk er feilslått

Av Bibiana Piene/NTB

– Det bildet som komiteens leder prøver å tegne av norsk Ukraina-bistand, mener jeg er feilaktig, sier Støre til NTB.

Kontrollkomiteen på Stortinget kom onsdag med enstemmig kritikk av regjeringens håndtering av Ukraina-krisen i krigens første fase. Lang saksbehandlingstid førte til at anmodninger fra Ukraina ble liggende.

Blant annet gjaldt det en anmodning om behandling av ukrainske pasienter i Norge og en forespørsel om bromateriell.

– Jobber med å lære

Støre sier at han selvsagt tar komiteens uttalelse på alvor.

– Der hvor vi har behov for å lære å gjøre ting annerledes, så skal vi gjøre det, forsikrer han.

Samtidig er han ikke enig i komiteens vurderinger, men mener ting gjennomgående har gått raskt når det gjelder å transportere inn i et krigsområde.

– Først vil jeg ta det store bildet: Hvis du reiser til Ukraina og spør om Norge har stilt opp for Ukraina, humanitært, sivilt, økonomisk og militært, så får du et rungende ja.

– Men dette er jo helt nye oppgaver som man ikke har hatt før, hvor man skal koble sivile kapasiteter til transport og leveranse inn i et krigsområde, og der ansvaret for at dette skal skje på en sikker og forsvarlig måte, må ivaretas. Og det jobber vi med å lære av hele tiden, sier han.

– Billig poeng

– Så har vi vært åpne på at noen uker i fjor sommer førte manglende avklaringer mellom departementer til noe forsinkelse på behandling av pasienter. Det har vi vedgått, og det har vi rettet opp i. Nå er Norge er i front på å gi helsehjelp til Ukraina, slår Støre fast.

Ifølge kontrollkomiteen tok det 73 dager før ukrainske myndigheter fikk tilbakemelding på om sårede soldater kunne få gratis helsebehandling, noe komitéleder Frølich stempler som «uholdbart».

– Så hva kommer du til å svare kontrollkomiteen?

– Uttalelsene fra komiteens leder er egentlig veldig utenfor den stemningen som var her i Stortinget for tre uker siden, da vi sto sammen om Ukraina-pakka. Så det er en måte å prøve å skåre billig poeng i en sak hvor vi egentlig står veldig støtt sammen.

– Høyre og Venstre mener at justisministeren har brutt informasjonsplikten?

– Det er ikke komiteen enig i, og det mener jeg helt riktig.

