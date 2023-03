Ny runde i retten for imam som ble dømt for hatefulle ytringer mot jøder

Imamen ble i januar dømt for flere hatefulle ytringer mot jøder på Facebook i mai 2021. Han fikk en dom på 60 dagers betinget fengsel og bot på 12.000 kroner.

Statsadvokaten mener at han bør dømmes til ubetinget fengsel, og har derfor anket dommen, skriver Drammens Tidende.

Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett 9. mai.

Imamen ble dømt for flere hatefulle ytringer mot jøder. Blant annet skrev han: «Hitler sparte noen jøder så verden kunne se hvor brutalt dette folket er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem». Under rettssaken i tingretten erkjente han straffskyld. Han forklarte at innleggene var en reaksjon på Israels angrep mot palestinerne.

[ Imam dømt for hatefulle ytringer mot jøder ]