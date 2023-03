– Jeg er bekymret for at det kan ligge udetonerte tapsbomber rundt omkring i verden, og at dette sprer seg til det finansielle systemet, og potensielt skaper en ny finanskrise, sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til TV 2.

Torsdag er det duket for en ny rentebeslutning fra Norges Bank.

I desember vedtok rentekomiteen enstemmig å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

