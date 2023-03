Listhaug om daddelforslag i Ukraina-saken: – Politisk spill

Onsdag fremmet Høyre og Venstre forslag om et såkalt daddelvedtak i Stortinget mot justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på grunn av regjeringens håndtering av krigen i Ukraina.

Dette er den sterkeste kritikken en kan fremme uten å fremsette et mistillitsforslag. Men forslaget får ikke Frps støtte.

– Vi mener det er god grunn til å kritisere regjeringen for treghet i håndteringen av krigen i Ukraina og at det tok for lang tid å følge opp anmodningene om medisinsk evakuering av skadde soldater, men det er ikke grunnlag for å fremme et daddelvedtak, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun peker på at regjeringen allerede har erkjent at saksbehandlingstiden for avklaring om helsehjelp til sårede ukrainere tok for lang tid.

– Jeg har forståelse for at det har vært krevende for regjeringen å håndtere de mange ulike henvendelsene fra Ukraina om bistand og hjelp. Vi kritiserer når det er på sin plass, og det gjør vi også i denne saken, sier Listhaug.

Men hun er overrasket over at Høyre og Venstre velger å gå så langt som å fremme daddelvedtak i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– For oss fremstår dette mer som et politisk spill, og det mener vi er feil i saker som omhandler Ukraina-krigen, sier Listhaug.

